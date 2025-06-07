Практика судов
  1. Общество

Оформление пенсии онлайн: как подать заявление без записи, КЭП и походов в Пенсионный фонд

13:58, 7 июня 2025
Для онлайн оформления пенсии не обязательно иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП).
Оформление пенсии онлайн: как подать заявление без записи, КЭП и походов в Пенсионный фонд
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Заявление на назначение пенсии можно подать онлайн — даже без электронного подписи. Достаточно иметь приложение «Дія» и активированный Дія.Підпис. «Судебно-юридическая газета» публикует пошаговую инструкцию, как войти в личный кабинет на веб-портале ПФУ, загрузить документы и отправить заявление.

На сегодняшний день, чтобы оформить пенсию, не обязательно лично идти в Пенсионный фонд Украины, так как соответствующее заявление можно подать онлайн. И даже иметь квалифицированную электронную подпись (КЭП) не обязательно, так как можно воспользоваться Дія.Підписом.

Как сообщили в Министерстве социальной политики, чтобы получить Дія.Підпис, нужно:

  • Скачать на смартфон мобильное приложение Дія.
  • Активировать непосредственно Дія.Підпис. Смартфон будет использоваться параллельно с компьютером.

Для оформления пенсии онлайн понадобятся сканированные копии документов.

Следует учесть, что:

  • сканы с оригиналов документов
  • они цветные, четкие и читаемые
  • сохранять сканы следует в форматах: JPG или PDF
  • размер каждого файла не должен превышать 1 мегабайт;
  • названия скан-копий должны соответствовать виду сканированного документа.

Заявление на оформление пенсии подается дистанционно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Для этого нужно выполнить следующие шаги:

  • Зайти в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ через компьютер
  • В правом верхнем углу нажать «Вход» и выбрать опцию «Войти в систему» через «Дія.Підпис»
  • В новом окне нажать кнопку «Получить код для входа»
  • После этого отсканировать QR-код, который появится на экране (с помощью опции сканирования QR-кода в приложении «Дія»).
  • Для этого зайти в приложение «Дія» на смартфоне и навести считыватель QR-кода на квадрат с QR-кодом;
  • Нажать на телефоне «Подтвердить»
  • Активировать Дія.Підпис, переместив кнопку активации в крайнюю правую позицию
  • Подтвердить личность через проверку по фото, следуя подсказкам смартфона, и нажать «Далее»
  • Ввести на телефоне пятизначный код для наложения Дія.Підпис.

Если Дія.Підпис используется впервые — код необходимо запомнить.

Если все шаги успешны, запрос на авторизацию через Дія.Підпис для входа на веб-портал ПФУ будет подтвержден, а на экране телефона появится соответствующее сообщение — «Подтверждено».

При этом вход в личный кабинет на веб-портале электронных услуг ПФУ будет выполнен автоматически.

После этого:

  • На компьютере в личном кабинете на веб-портале ПФУ в разделе «О пенсионном обезпечении» выбираем вкладку «Заявление на назначение пенсии»
  • Выбираем вид пенсии, например «Пенсия за выслугу лет»
  • Отвечаем на вопросы в анкете-опросе для «заполнение атрибутов обращения», нажимая кнопку «Продолжить»
  • Добавляем скан-копии необходимых документов (через кнопку «Добавить файл») и нажимаем кнопку «Сформировать заявление»
  • Завершаем все операции, подписываем заявление с помощью Дія.Підпис и отправляем в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку «Подписать и отправить в ПФУ».

После обработки заявления следим за результатом в разделе «Мои обращения».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Украина Пенсионный фонд Дия пенсия пенсия в Украине как оформить пенсию

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Срок командировки судей в другие суды не будут ограничивать двумя годами – подписан закон

Владимир Зеленский подписал закон об отмене ограничения срока командировки для судей.

Верховная Рада определила новые основания для раскрытия банковской тайны по запросу Минюста

На период действия военного положения и в течение 2 лет со дня его прекращения или отмены банк должен по запросу Министерства юстиции Украины раскрывать информацию, составляющую банковскую тайну, определенную в запросе Минюста.

Минобороны утвердило изменения в положение о ВВК, которыми ускорят проверку предоставления статуса непригодности к службе

Также введен четкий предельный срок проверки документов ВВК – не более 5 дней со дня поступления документов.

Комитет рекомендовал изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия владельца реализовать имущество, принадлежащее лицам, связанным с РФ

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия владельца до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации или признания активов необоснованными.

В школах запретят преподавать лицам, совершавшим буллинг или домашнее насилие

Лица, имевшие штрафы за домашнее насилие или травлю, не смогут работать в учреждениях среднего образования.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді