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Финляндия ужесточает условия получения постоянного вида на жительство: знание языка и доход от 40 000 евро в год

18:29, 7 июня 2025
С 2026 года для получения постоянного вида на жительство в Финляндии потребуется шесть лет непрерывного проживания.
Финляндия ужесточает условия получения постоянного вида на жительство: знание языка и доход от 40 000 евро в год
Источник фото: Freepik
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Министерство внутренних дел Финляндии сообщило, что правила получения постоянного ВНЖ будут ужесточены. Правительство одобрило соответствующий законопроект, пишет Yle.

«Для получения постоянного вида на жительство потребуется успешная интеграция. Цель правительства – побудить соблюдать правила финского общества, работать и изучать язык», – пояснила министр внутренних дел Мари Рантанен.

Согласно нововведениям, постоянный ВНЖ смогут получить лица, которые прожили в Финляндии не менее шести лет и владеют финским или шведским языком на удовлетворительном уровне. Также потребуется не менее двух лет трудового стажа. В действующей редакции закона достаточно четырех лет проживания.

Более строгие требования к доходу и трудовой активности

Тем не менее, получить постоянный ВНЖ по-прежнему можно будет через четыре года, если выполнено одно из трех дополнительных условий:

  1. Годовой доход составляет не менее 40 000 евро.
  2. Есть признанная в Финляндии степень магистра или степень после окончания аспирантуры, дополненная двухлетним опытом работы.
  3. Отличное знание финского или шведского языка и не менее трех лет трудового стажа.

Важно: получение пособия по безработице или социальной помощи более трех месяцев будет препятствием для получения ВНЖ.

Учеба как основание для получения ВНЖ

Завершение обучения по программе бакалавриата, магистратуры или аспирантуры в финском вузе также позволит претендовать на постоянный ВНЖ — без требования по сроку проживания. В случае бакалавриата обязательным остается знание финского или шведского языка.

Дополнительно сохраняются стандартные условия: действующий паспорт, отсутствие угрозы общественной безопасности или порядку и т.д.

Новые языковые требования для ВНЖ ЕС

Правительство также предлагает ввести требование знания финского или шведского языка для получения разрешения на постоянное проживание в ЕС. Это разрешение, по сути, аналогично национальному постоянному ВНЖ и доступно для граждан третьих стран, долго проживавших в Евросоюзе. Оно также носит бессрочный характер.

Будут пересмотрены правила учета срока пребывания: время, проведенное в заключении, не будет включаться — отсчет начнется только после полного отбытия наказания.

Ужесточение правил предусмотрено в программе правительства под руководством премьер-министра Петтери Орпо. Поправки к закону должны вступить в силу 8 января 2026 года.

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