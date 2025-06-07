В Украину идет жара, когда ожидается похолодание в ряде областей

Уже в понедельник 9 июня ожидается похолодание.

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С 7 по 9 июня в Украине будет удерживаться жаркая погода — из-за поступления теплой воздушной массы с юго-запада. В большинстве регионов столбики термометров будут держаться на высоких отметках, сообщили специалисты Украинского гидрометеорологического центра.

Впрочем, уже в понедельник, 10 июня, ожидается существенное снижение температуры. По данным синоптиков, прохладный воздух, который поступит за холодным атмосферным фронтом с северо-запада, охватит западные области, а также большинство северных регионов, Винницкую и Черкасскую области. Жара в этих регионах спадет.

В выходные дни будет преобладать поле повышенного атмосферного давления, которое обеспечит относительно стабильную погоду. Однако уже в понедельник ожидается его снижение, что может вызвать изменения погодных условий.

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