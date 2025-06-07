В Україну йде спека, коли очікується похолодання в низці областей

Уже в понеділок 9 червня очікується похолодання.

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З 7 по 9 червня в Україні утримуватиметься спекотна погода – через надходження теплої повітряної маси з південного заходу. У більшості регіонів стовпчики термометрів триматимуться на високих позначках, повідомили фахівці Українського гідрометеорологічного центру.

Втім, уже в понеділок, 10 червня, очікується суттєве зниження температури. За даними синоптиків, прохолодне повітря, яке надійде за холодним атмосферним фронтом із північного заходу, охопить західні області, а також більшість північних регіонів, Вінницьку та Черкаську області. Спека у цих регіонах спаде.

У вихідні дні переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску, яке забезпечить відносно стабільну погоду. Проте вже у понеділок очікується його зниження, що може спричинити зміни погодних умов.

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