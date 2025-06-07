Юристи пояснили, кому дозволено достроково вийти на пенсію в Україні

Хто має право на дострокову пенсію, які умови необхідно виконати та які документи подати до Пенсійного фонду.

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Деякі категорії українців мають право вийти на пенсію за віком достроково. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, хто має право на дострокову пенсію за віком:

Жінки з 50 років (якщо є стаж від 15 років):

якщо народили та виховали 5+ дітей до 6 років

або є мамами дітей з інвалідністю з дитинства чи тяжко хворих дітей (без встановленої інвалідності).

Чоловіки з 55 років (якщо є стаж від 20 років):

якщо виховали 5+ дітей до 6 років або виховували дитину з інвалідністю чи тяжкою хворобою (за згодою матері).

Особи з інвалідністю по зору І групи та з інвалідністю з дитинства І групи:

чоловіки: з 50 років (стаж від 15 років)

жінки: з 40 років (стаж від 10 років).

Особи з низькорослістю (через гіпофізарний нанізм чи інші порушення розвитку):

чоловіки: з 45 років (стаж від 20 років)

жінки: з 40 років (стаж від 15 років).

Інші категорії, визначені Законом України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування».

Куди та з якими документами звертатися:

Потрібно звернутись із заявою до Пенсійного фонду. Заява розглядається впродовж 10 днів.

Які документи необхідні:

картка платника податків

документи про стаж

відомості про місце проживання

медичні документи (МСЕК, довідки про захворювання)

З якими документами звертатися до Пенсійного фонду:

документи про народження дитини, виховання її до 6 років, про визнання дитини заявника особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю

заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (для батька, який виховав 5 і більше дітей чи дитину з інвалідністю чи тяжко хвору дитину до 6 років)

інші документи.

Повний перелік документів визначений Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування».

Що робити, якщо відмовили у призначенні пенсії

Можна оскаржити:

до органу Пенсійного фонду вищого рівня

до суду.

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