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Юристи пояснили, кому дозволено достроково вийти на пенсію в Україні

12:46, 7 червня 2025
Хто має право на дострокову пенсію, які умови необхідно виконати та які документи подати до Пенсійного фонду.
Юристи пояснили, кому дозволено достроково вийти на пенсію в Україні
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Деякі категорії українців мають право вийти на пенсію за віком достроково. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги роз’яснили, хто має право на дострокову пенсію за віком:

Жінки з 50 років (якщо є стаж від 15 років):

  • якщо народили та виховали 5+ дітей до 6 років
  • або є мамами дітей з інвалідністю з дитинства чи тяжко хворих дітей (без встановленої інвалідності).

Чоловіки з 55 років (якщо є стаж від 20 років):

  • якщо виховали 5+ дітей до 6 років або виховували дитину з інвалідністю чи тяжкою хворобою (за згодою матері).

Особи з інвалідністю по зору І групи та з інвалідністю з дитинства І групи:

  • чоловіки: з 50 років (стаж від 15 років)
  • жінки: з 40 років (стаж від 10 років).

Особи з низькорослістю (через гіпофізарний нанізм чи інші порушення розвитку):

  • чоловіки: з 45 років (стаж від 20 років)
  • жінки: з 40 років (стаж від 15 років).

Інші категорії, визначені Законом України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування».

Куди та з якими документами звертатися:

Потрібно звернутись із заявою до Пенсійного фонду. Заява розглядається впродовж 10 днів.

Які документи необхідні:

  • картка платника податків
  • документи про стаж
  • відомості про місце проживання
  • медичні документи (МСЕК, довідки про захворювання)

З якими документами звертатися до Пенсійного фонду:

  • документи про народження дитини, виховання її до 6 років, про визнання дитини заявника особою з інвалідністю з дитинства або дитиною з інвалідністю
  • заява матері про згоду щодо призначення пенсії батьку або документи, що підтверджують її відсутність (для батька, який виховав 5 і більше дітей чи дитину з інвалідністю чи тяжко хвору дитину до 6 років)
  • інші документи.

Повний перелік документів визначений Порядком подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообовʼязкове державне пенсійне страхування».

Що робити, якщо відмовили у призначенні пенсії

Можна оскаржити:

  • до органу Пенсійного фонду вищого рівня
  • до суду.

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