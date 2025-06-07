Юристы объяснили, кому позволено досрочно выйти на пенсию в Украине

Некоторые категории украинцев имеют право выйти на пенсию по возрасту досрочно. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи разъяснили, кто имеет право на досрочную пенсию по возрасту:
Женщины с 50 лет (если есть стаж от 15 лет):
Мужчины с 55 лет (если есть стаж от 20 лет):
Лица с инвалидностью по зрению I группы и с инвалидностью с детства I группы:
Лица с низкорослостью (из-за гипофизарного нанизма или других нарушений развития):
Другие категории, определенные Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Куда и с какими документами обращаться:
Необходимо обратиться с заявлением в Пенсионный фонд. Заявление рассматривается в течение 10 дней.
Какие документы необходимы:
С какими документами обращаться в Пенсионный фонд:
Полный перечень документов определен Порядком подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
Что делать, если отказали в назначении пенсии
Можно обжаловать:
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