Что делать, если в школе требуют деньги с родителей: разъяснение и инструкция

Если родители хотят помочь, средства следует перечислять исключительно на официальный счет учебного заведения.

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Несмотря на то, что государство гарантирует бесплатное образование, родителей часто просят сдавать деньги на нужды школы — ремонт, учебники или мероприятия. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи подчеркивают: такие сборы незаконны, если они не являются добровольными.

Могут ли в школе требовать деньги с родителей?

Нет. Все взносы — только по добровольному желанию. Если родители хотят помочь, средства следует перечислять исключительно на официальный счет учебного заведения.

Что делать, если с вас требуют деньги?

Напишите заявление на имя директора школы (в произвольной форме). Подайте его в двух экземплярах:

— один остается в школе;

— на втором вам должны поставить входящий номер и дату принятия. Ожидайте ответ в течение 30 дней. Если ответа нет — обратитесь в местное управление или департамент образования. В случае игнорирования или продолжения требований — подайте заявление в полицию о вымогательстве денег.

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