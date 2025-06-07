Что делать, если в школе требуют деньги с родителей: разъяснение и инструкция

Несмотря на то, что государство гарантирует бесплатное образование, родителей часто просят сдавать деньги на нужды школы — ремонт, учебники или мероприятия. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи подчеркивают: такие сборы незаконны, если они не являются добровольными.
Могут ли в школе требовать деньги с родителей?
Нет. Все взносы — только по добровольному желанию. Если родители хотят помочь, средства следует перечислять исключительно на официальный счет учебного заведения.
Что делать, если с вас требуют деньги?
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