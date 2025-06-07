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Что делать, если в школе требуют деньги с родителей: разъяснение и инструкция

17:53, 7 июня 2025
Если родители хотят помочь, средства следует перечислять исключительно на официальный счет учебного заведения.
Что делать, если в школе требуют деньги с родителей: разъяснение и инструкция
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Несмотря на то, что государство гарантирует бесплатное образование, родителей часто просят сдавать деньги на нужды школы — ремонт, учебники или мероприятия. В Координационном центре по предоставлению бесплатной правовой помощи подчеркивают: такие сборы незаконны, если они не являются добровольными.

Могут ли в школе требовать деньги с родителей?
Нет. Все взносы — только по добровольному желанию. Если родители хотят помочь, средства следует перечислять исключительно на официальный счет учебного заведения.

Что делать, если с вас требуют деньги?

  1. Напишите заявление на имя директора школы (в произвольной форме).
  2. Подайте его в двух экземплярах:
    — один остается в школе;
    — на втором вам должны поставить входящий номер и дату принятия.
  3. Ожидайте ответ в течение 30 дней.
  4. Если ответа нет — обратитесь в местное управление или департамент образования.
  5. В случае игнорирования или продолжения требований — подайте заявление в полицию о вымогательстве денег.

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