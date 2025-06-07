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В Украине могут ввести дифференцированные штрафы за превышение скорости: что изменится

15:29, 7 июня 2025
В Украине могут изменить систему штрафов за превышение скорости.
В Украине могут ввести дифференцированные штрафы за превышение скорости: что изменится
Источник фото: Патрульная полиция
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В парламенте предлагают усилить ответственность за нарушение скоростного режима. Согласно новому законопроекту №13314 от 26 мая 2025 года, сумма штрафа будет зависеть от того, насколько водитель превысил допустимую скорость.

Документ предусматривает внесение изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КоАП). В частности, предлагается добавить отдельную статью 122-6, которая устанавливает отдельную ответственность за превышение установленных ограничений скорости. В статье будет введена новая градация нарушений — чем больше превышение, тем выше штраф.

Предлагается следующая градация за превышение установленных ограничений скорости движения:

Кроме того, если превышение скорости привело к созданию аварийной ситуации — лишение права управления на срок от 6 месяцев до 1 ода.

В законопроекте указано, что согласно международным исследованиям, скорость движения между 30 и 70 км/ч оказывает решающее влияние на вероятность и последствия совершения ДТП, особенно когда речь идет о движении в населенных пунктах, в котором участвуют уязвимые участники дорожного движения — пешеходы и велосипедисты.

Разница в скорости движения между 50 км/ч и 70 км/ч является незначительной с точки зрения водителя, однако она является решающим фактором между жизнью и смертью в случае ДТП. Именно по этим причинам в ЕС существует стандартное ограничение скорости 50 км/ч в населенных пунктах (которое также было введено в Украине в 2019 году), а на улицах, где идет смешанное движение пешеходов и велосипедистов, ограничение скорости часто составляет 30 км/ч или меньше. В Украине же, в восприятии украинских водителей, фактическое ограничение скорости движения в городах и селах составляет 70 км/ч, так как до этого уровня штрафные санкции за это нарушение отсутствуют.

В случае движения со скоростью 100 км/ч и выше шансы травмироваться или погибнуть почти одинаково высоки, поэтому нет необходимости выделять отдельно в градации такие высокие превышения скорости.

Именно поэтому для предотвращения административных правонарушений, связанных с превышением скорости, Украина, исходя из рекомендаций и практик государств-членов ЕС, должна сосредоточиться на градации наказаний в зависимости от степени превышения скорости именно в диапазоне от 1 до 70 км/ч, указывают депутаты.

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