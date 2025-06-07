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В Україні можуть запровадити диференційовані штрафи за перевищення швидкості: що зміниться

15:29, 7 червня 2025
В Україні можуть змінити систему штрафів за перевищення швидкості.
В Україні можуть запровадити диференційовані штрафи за перевищення швидкості: що зміниться
Джерело фото: Патрульна поліція
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У парламенті пропонують посилити відповідальність за порушення швидкісного режиму. Згідно з новим законопроєктом №13314 від 26 травня 2025 року, сума штрафу залежатиме від того, наскільки водій перевищив дозволену швидкість.

Документ передбачає внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП). Зокрема, пропонується додати окрему статтю 122-6, яка встановлює окрему відповідальність за перевищення швидкісних обмежень. У статті буде впроваджено нову градацію порушень — чим більше перевищення, тим більший штраф.

Пропонується така градація за перевищення встановлених обмежень швидкості руху:

До того ж, якщо перевищення швидкості спричинило створення аварійної обстановки – позбавлення права керування на строк від 6 місяців до 1 року.

У законопроекті вказують, що за міжнародними дослідженнями, швидкість руху між 30 та 70 км/год має вирішальний вплив на ймовірність та наслідки скоєння ДТП, особливо коли йдеться про рух у населених пунктах, в якому беруть участь вразливі учасники дорожнього руху – пішоходи й велосипедисти.

Різниця у швидкості руху між 50 км/год та 70 км/год є незначною з точки зору водія, однак вона є вирішальним фактором між життям й смертю у випадку ДТП. Саме з цих причин в ЄС існує стандартне обмеження швидкості 50 км/год в населених пунктах (яке запровадила й Україна у 2019 році), а на вулицях, де є змішаний рух пішоходів й велосипедистів, обмеження швидкості часто складає 30 км/год або менше. В Україні ж, у сприйнятті українських водіїв, фактичне обмеження швидкості руху в містах й селах складає 70 км/год, адже до цього рівня штрафні санкції за це порушення відсутні.

У випадку руху на швидкості 100 км/год і вище шанси травмуватись чи загинути майже однаково високі, тому немає потреби виділяти окремо в градації такі високі перевищення швидкості.

Саме тому для запобігання адміністративним правопорушенням, пов’язаним із перевищенням швидкості, Україна, виходячи з рекомендацій й практик держав-членів ЄС, повинна зосередитися на градації покарань в залежності від ступеня перевищення швидкості саме в діапазоні від 1 до 70 км/год, вказують депутати.

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