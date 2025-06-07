Що робити, якщо в школі вимагають гроші з батьків: пояснення та інструкція

Попри те, що держава гарантує безоплатну освіту, батьків часто просять здавати гроші на потреби школи — ремонт, підручники чи заходи. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги наголошують: такі збори є незаконними, якщо вони не є добровільними.
Чи можуть у школі вимагати гроші з батьків?
Ні. Усі внески — лише за добровільним бажанням. Якщо батьки хочуть допомогти, кошти слід переказувати виключно на офіційний рахунок навчального закладу.
Що робити, якщо з вас вимагають гроші?
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