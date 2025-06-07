Що робити, якщо в школі вимагають гроші з батьків: пояснення та інструкція

Якщо батьки хочуть допомогти, кошти слід переказувати виключно на офіційний рахунок навчального закладу.

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Попри те, що держава гарантує безоплатну освіту, батьків часто просять здавати гроші на потреби школи — ремонт, підручники чи заходи. У Координаційному центрі з надання безоплатної правової допомоги наголошують: такі збори є незаконними, якщо вони не є добровільними.

Чи можуть у школі вимагати гроші з батьків?

Ні. Усі внески — лише за добровільним бажанням. Якщо батьки хочуть допомогти, кошти слід переказувати виключно на офіційний рахунок навчального закладу.

Що робити, якщо з вас вимагають гроші?

Напишіть заяву на ім’я директора школи (у довільній формі). Подайте її у двох примірниках:

— один залишається в школі;

— на іншому вам мають поставити вхідний номер і дату прийняття. Чекайте відповідь упродовж 30 днів. Якщо відповіді немає — зверніться до місцевого управління або департаменту освіти. У разі ігнорування або продовження вимагання — подайте заяву до поліції про вимагання грошей.

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