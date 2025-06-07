Фінляндія посилює умови отримання постійного виду на проживання: знання мови та дохід від 40 000 євро на рік

З 2026 року для отримання постійного виду на проживання у Фінляндії буде потрібно шість років безперервного проживання.

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Міністерство внутрішніх справ Фінляндії повідомило, що правила отримання постійного ВНП будуть посилені. Уряд схвалив відповідний законопроєкт, пише Yle.

«Для отримання постійного виду на проживання буде потрібна успішна інтеграція. Мета уряду – спонукати дотримуватися правил фінського суспільства, працювати та вивчати мову», – пояснила міністр внутрішніх справ Марі Рантанен.

Згідно з нововведеннями, постійний ВНП зможуть отримати особи, які прожили у Фінляндії не менше шести років і володіють фінською або шведською мовою на задовільному рівні. Також буде потрібно щонайменше два роки трудового стажу. У чинній редакції закону достатньо чотирьох років проживання.

Більш жорсткі вимоги до доходу та трудової активності

Втім, отримати постійний ВНП все ще можна буде через чотири роки, якщо виконано одну з трьох додаткових умов:

Річний дохід становить не менше 40 000 євро. Є визнаний у Фінляндії ступінь магістра або ступінь після закінчення аспірантури, доповнений дворічним досвідом роботи. Відмінне знання фінської або шведської мови та щонайменше три роки трудового стажу.

Важливо: отримання допомоги з безробіття або соціальної допомоги понад три місяці буде перешкодою для отримання ВНП.

Навчання як підстава для отримання ВНП

Завершення навчання за програмою бакалаврату, магістратури або аспірантури у фінському виші також дозволить претендувати на постійний ВНП — без вимоги щодо строку проживання. У випадку бакалаврату обов’язковою умовою залишається знання фінської або шведської мови.

Додатково зберігаються стандартні вимоги: чинний паспорт, відсутність загрози громадській безпеці чи порядку тощо.

Нові мовні вимоги для ВНП ЄС

Уряд також пропонує запровадити вимогу знання фінської або шведської мови для отримання дозволу на постійне проживання в ЄС. Цей дозвіл, по суті, аналогічний національному постійному ВНП і доступний для громадян третіх країн, які тривалий час проживали в Євросоюзі. Він також є безстроковим.

Будуть переглянуті правила обліку строку перебування: час, проведений у місцях позбавлення волі, не буде включатися — відлік почнеться лише після повного відбуття покарання.

Посилення правил передбачене у програмі уряду під керівництвом прем’єр-міністра Петтері Орпо. Поправки до закону мають набути чинності 8 січня 2026 року.

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