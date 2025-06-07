Апелляционный суд в США поддержал ограничения Белого дома для информагентства Associated Press

Суд разрешил ограничить доступ к некоторым помещениям Белого дома журналистам AP.

Источник фото: AP Photo/Jenny Kane

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Федеральный апелляционный суд разрешил Белому дому ограничивать доступ журналистов Associated Press к некоторым помещениям, связанным с деятельностью главы государства. В частности, суд позволил Белому дому, если он того пожелает, ограничить доступ информационного агентства к Овальному кабинету, резиденции Мар-а-Лаго и самолету Air Force One. Об этом пишет CNN.

Суд пришел к выводу, что некоторые помещения Белого дома не являются открытыми для широкой публики или большого количества журналистов, поэтому администрация может сама решать, кого допускать к таким мероприятиям.

Таким образом, федеральный апелляционный суд встал на сторону Белого дома, отменив решение суда низшей инстанции, принятое ранее, которое запрещало администрации Трампа исключать журналистов AP из президентского пула.

Associated Press подало в суд из-за отстранение от участия в президентских мероприятиях из-за отказа называть Мексиканский залив Американским.

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