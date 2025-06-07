Практика судов
  1. В мире

Апелляционный суд в США поддержал ограничения Белого дома для информагентства Associated Press

10:57, 7 июня 2025
Суд разрешил ограничить доступ к некоторым помещениям Белого дома журналистам AP.
Апелляционный суд в США поддержал ограничения Белого дома для информагентства Associated Press
Источник фото: AP Photo/Jenny Kane
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Федеральный апелляционный суд разрешил Белому дому ограничивать доступ журналистов Associated Press к некоторым помещениям, связанным с деятельностью главы государства. В частности, суд позволил Белому дому, если он того пожелает, ограничить доступ информационного агентства к Овальному кабинету, резиденции Мар-а-Лаго и самолету Air Force One. Об этом пишет CNN.

Суд пришел к выводу, что некоторые помещения Белого дома не являются открытыми для широкой публики или большого количества журналистов, поэтому администрация может сама решать, кого допускать к таким мероприятиям.

Таким образом, федеральный апелляционный суд встал на сторону Белого дома, отменив решение суда низшей инстанции, принятое ранее, которое запрещало администрации Трампа исключать журналистов AP из президентского пула.

Associated Press подало в суд из-за отстранение от участия в президентских мероприятиях из-за отказа называть Мексиканский залив Американским.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд США Дональд Трамп журналист

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Комитет рекомендовал изменения в закон об АРМА, которые позволят без согласия владельца реализовать имущество, принадлежащее лицам, связанным с РФ

В законе об АРМА предлагается предусмотреть, что по решению следственного судьи имущество лиц, связанных с РФ, может быть передано для реализации без согласия владельца до вынесения обвинительного приговора или до решения о спецконфискации или признания активов необоснованными.

В школах запретят преподавать лицам, совершавшим буллинг или домашнее насилие

Лица, имевшие штрафы за домашнее насилие или травлю, не смогут работать в учреждениях среднего образования.

Верховная Рада рассмотрит закон о множественном гражданстве и упрощенном приобретении гражданства Украины иностранцами из определенных стран

Комитет рекомендовал принять в целом закон о возможности существования у граждан Украины множественного гражданства и об упрощенном порядке приобретения гражданства Украины для иностранцев из определенных стран.

Задержание на дороге, прохождение ВЛК под угрозой избиения и фиктивный медосмотр – суд признал незаконными действия ТЦК

Мобилизацию и направление в воинскую часть суд признал полностью незаконными, хотя истец уже давно в рядах ВСУ.

Признание судом противоправности мобилизации предлагается внести в перечень оснований для увольнения со службы

Одним из оснований для увольнения с воинской службы предлагается определить вступление в законную силу решения суда, которым призыв признан противоправным.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді