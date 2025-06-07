Маск намекнул на создание в США новой политической партии после конфликта с Трампом

После конфликта с Дональдом Трампом Илон Маск провел опрос среди пользователей соцсети X о создании новой политической силы, представляющей интересы 80% среднего класса.

Источник фото: Getty Images

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Американский миллиардер Илон Маск задумывается о создании новой политической силы в США. Об этом он написал на платформе X.

«Народ высказался. Америке нужна новая политическая партия, которая будет представлять те 80% среднего класса! И именно 80% людей с этим согласны», — написал Маск.

До этого он запустил опрос в соцсети, спросив у пользователей, пришло ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически представляла бы 80% среднего класса.

За предложение проголосовали 80,4%, против — 19,6%.

После этого Маск репостнул пост и написал «The America Party» («Партия Америки»), предположительно намекая на название возможной новой политической силы.

Напомним, что между Дональдом Трампом и Илоном Маском произошла публичная ссора. Глава Белого дома заявил, что «разочаровался» в Маске и что он «сошел с ума», а Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу.

Также Маск считает, что без его поддержки Трамп не смог бы победить на выборах.

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