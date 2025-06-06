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«Він зʼїхав з глузду», — Дональд Трамп і Ілон Маск влаштували публічну сварку

08:43, 6 червня 2025
Конфлікт американського бізнесмена Ілона Маска та президента Дональда Трампа продовжується.
«Він зʼїхав з глузду», — Дональд Трамп і Ілон Маск влаштували публічну сварку
Фото: Getty Images
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Президент США Дональд Трамп та американський бізнесмен Ілон Маск влаштували публічну сварку.

«У нас з Ілоном були чудові стосунки. Я не знаю, чи будуть вони в нас ще», – заявив Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.

Він запевняє, що Маск усе знав про цей закон (Big Beautiful Bill) щодо витрат і податків і не казав нічого, доки він не вийшов у публічну площину. Сам мільярдер це заперечує. За його словами, документа він не бачив, а ухвалили його «посеред ночі так швидко, що майже ніхто в Конгресі не зміг його навіть прочитати».

Потім Трамп заявив, що варто очікувати нападок Маска на його адресу: «Я впевнений, що це буде наступним. Але я дуже розчарований в Ілоні. Я дуже допоміг Ілону».

Далі Трамп виклав у соцмережі допис, де заявив, що Ілон Маск «зʼїхав з глузду».

«Ілон «виснажився», я попросив його піти, я забрав його EV Mandate, який змушував усіх купувати електромобілі, які нікому не потрібні (що він знав місяцями, що я збираюся зробити!), і він просто з'їхав з глузду!» – написав президент США.

На це Маск відповів: «Така очевидна брехня. Так сумно».

Також Трамп додав: «Найпростіший спосіб заощадити гроші в нашому бюджеті, мільярди і мільярди доларів, – це припинити державні субсидії та контракти Ілона. Мене завжди дивувало, що Байден цього не зробив!».

Під час сварки з Трампом Ілон Маск заговорив про створення нової партії в США. Він опублікував відповідне опитування із запитанням: «Чи настав час створити нову політичну партію в Америці, яка б насправді представляла 80% середнього класу?».

Також бізнесмен запропонував користувачам у мережі ще одну порцію «їжі для роздумів»: «Трампу залишилося 3,5 роки на посаді президента, але я буду тут понад 40 років».

Ще Ілон Маск заявив, що Трамп нібито є фігурантів «файлів Епштейна». За його словами, саме через це ці документи не публікуються. Йдеться про американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в педофілії та організації проституції.

«Час скинути дійсно велику бомбу: Дональд Трамп є у файлах Епштейна. Це справжня причина, чому вони не були оприлюднені. Гарного дня, Дональде Трамп!», – написав Маск на своїй сторінці у соцмережі Х.

Разом з тим, Ілон Маск заявив про негайне зняття з експлуатації кораблів SpaceX Dragon після погроз Дональда Трампа скасувати держконтракти з його компаніями.

«SpaceX негайно розпочинає зняття з експлуатації всіх кораблів Dragon», - написав він у відповідь на заяву Трампа, що припинення контрактів з Маском зекономить «мільярди доларів».

Додамо, Ілон Маск підтримав ідею імпічменту Дональду Трампу.

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США Дональд Трамп Ілон Маск

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