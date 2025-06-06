Росія масовано атакувала Київ — пошкоджено заклад освіти, будинки, АЗС та колії метрополітену

Внаслідок російської атаки сталися пожежі на обʼєктах цивільної інфраструктури.

Фото: Yan Dobronosov / Telegraf UA

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У ніч на 6 червня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Києва. Про це повідомила КМВА.

Внаслідок комбінованої атаки на столицю зафіксовано:

Соломʼянський район:

— пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м. Триває ліквідація.

— загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано три особи. Пожежу ліквідовано.

Дарницький район:

— падіння уламків збитих повітряних цілей на щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі. Попередньо - без пожеж та потерпілих. Уточнюється.

Голосіївський район:

— пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. Триває ліквідація займання.

— пошкодження закладу освіти.

— падіння частин збитих цілей біля АЗС. За уточненою інформацією - пошкоджено автомобіль.

— падіння уламків в зоні нежитлової забудови. Без пожежі та потерпілих.

Деснянський район:

— виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території. Без пошкоджень та потерпілих.

Шевченківський район:

— пожежа в зоні нежитлової забудови. Інформація уточнюється.

Дніпровський район:

— значні пошкодження АЗС. На місці працюють рятувальники.

Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Надійшла інформація також про пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна. Без пожежі та потерпілих.

Зафіксовано пошкодження вікон в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань.

Наразі відомо про 4 постраждалих: троє чоловіків та одна жінка. Двоє - госпіталізовані. Двом медики надали допомогу на місці.

У КМВА додали, що інформація продовжує надходити. Всі служби працюють на місцях виявлених пошкоджень та відпрацьовують повідомлення про зафіксовані уламки збитих ворожих цілей.

А у КМДА уточнили, що унаслідок масованого обстрілу столиці пошкоджено колії та кабелі на перегоні метрополітену між станціями «Дарниця»-«Лівобережна» червоної лінії метро.

Поїзди рухатимуться лише між станціями «Академмістечко» - «Арсенальна» з інтервалом орієнтовно 6 хвилин.

Наземна частина станцій «Дніпро» - «Лісова» тимчасово закриті на вхід та вихід.

«На місці працюють всі необхідні фахівці, зокрема фахівці з відновлення і ремонту колій та мереж метрополітену. Орієнтовний термін робіт — доба.

До повного відновлення колій для перевезення пасажирів зможуть задіяти лише ті поїзди метро, які перебували на нічному відстої у тупиках підземних станцій», - сказано у заяві.

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