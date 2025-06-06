Россия массированно атаковала Киев — повреждены учебное заведение, дома, АЗС и рельсы метрополитена

В ночь на 6 июня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Киева. Об этом сообщила КГВА.
В результате комбинированной атаки на столицу зафиксировано:
Соломенский район:
— пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м. Идет ликвидация.
— возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека. Пожар ликвидирован.
Дарницкий район:
— падение обломков сбитых воздушных целей как минимум в трех локациях. Повреждены два автомобиля. Предварительно — без пожаров и пострадавших. Уточняется.
Голосеевский район:
— пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация возгорания.
— повреждение учебного заведения.
— падение частей сбитых целей возле АЗС. По уточненной информации — поврежден автомобиль.
— падение обломков в зоне нежилой застройки. Без пожара и пострадавших.
Деснянский район:
— обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.
Шевченковский район:
— пожар в зоне нежилой застройки. Информация уточняется.
Днепровский район:
— значительные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.
Кроме этого, зафиксировано падение обломков в отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Поступила информация также о повреждении рельсов метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и пострадавших.
Зафиксированы повреждения окон в учреждениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний.
На данный момент известно о 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина. Двое — госпитализированы. Двум помощь оказали на месте.
В КГВА добавили, что информация продолжает поступать. Все службы работают на местах обнаруженных повреждений и обрабатывают сообщения о зафиксированных обломках сбитых вражеских целей.
А в КГГА уточнили, что в результате массированного обстрела столицы повреждены рельсы и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница» – «Левобережная» красной линии метро.
Поезда будут курсировать только между станциями «Академгородок» – «Арсенальная» с интервалом примерно 6 минут.
Наземная часть станций «Днепр» – «Лесная» временно закрыта для входа и выхода.
«На месте работают все необходимые специалисты, в том числе специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ — сутки.
До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут использоваться только те поезда метро, которые находились на ночной стоянке в тупиках подземных станций», — говорится в заявлении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.