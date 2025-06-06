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Россия массированно атаковала Киев — повреждены учебное заведение, дома, АЗС и рельсы метрополитена

08:26, 6 июня 2025
В результате российской атаки произошли пожары на объектах гражданской инфраструктуры.
Россия массированно атаковала Киев — повреждены учебное заведение, дома, АЗС и рельсы метрополитена
Фото: Yan Dobronosov / Telegraf UA
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В ночь на 6 июня россияне атаковали гражданскую инфраструктуру Киева. Об этом сообщила КГВА.

В результате комбинированной атаки на столицу зафиксировано:

Соломенский район:

— пожар в нежилой зоне (металлический ангар), на площади около 500 кв. м. Идет ликвидация.

— возгорание на 11 этаже 16-этажного жилого дома. Спасены три человека. Пожар ликвидирован.

Дарницкий район:

— падение обломков сбитых воздушных целей как минимум в трех локациях. Повреждены два автомобиля. Предварительно — без пожаров и пострадавших. Уточняется.

Голосеевский район:

— пожар на объекте гражданской инфраструктуры. Продолжается ликвидация возгорания.

— повреждение учебного заведения.

— падение частей сбитых целей возле АЗС. По уточненной информации — поврежден автомобиль.

— падение обломков в зоне нежилой застройки. Без пожара и пострадавших.

Деснянский район:

— обнаружены обломки сбитого вражеского БПЛА на открытой территории. Без повреждений и пострадавших.

Шевченковский район:

— пожар в зоне нежилой застройки. Информация уточняется.

Днепровский район:

— значительные повреждения АЗС. На месте работают спасатели.

Кроме этого, зафиксировано падение обломков в отдельных локациях в Днепровском и Голосеевском районах. Поступила информация также о повреждении рельсов метрополитена между станциями Дарница и Левобережная. Без пожара и пострадавших.

Зафиксированы повреждения окон в учреждениях социальной сферы и жилых домах рядом с очагами возгораний.

На данный момент известно о 4 пострадавших: трое мужчин и одна женщина. Двое — госпитализированы. Двум помощь оказали на месте.

В КГВА добавили, что информация продолжает поступать. Все службы работают на местах обнаруженных повреждений и обрабатывают сообщения о зафиксированных обломках сбитых вражеских целей.

А в КГГА уточнили, что в результате массированного обстрела столицы повреждены рельсы и кабели на перегоне метрополитена между станциями «Дарница» – «Левобережная» красной линии метро.

Поезда будут курсировать только между станциями «Академгородок» – «Арсенальная» с интервалом примерно 6 минут.

Наземная часть станций «Днепр» – «Лесная» временно закрыта для входа и выхода.

«На месте работают все необходимые специалисты, в том числе специалисты по восстановлению и ремонту путей и сетей метрополитена. Ориентировочный срок работ — сутки.

До полного восстановления путей для перевозки пассажиров смогут использоваться только те поезда метро, которые находились на ночной стоянке в тупиках подземных станций», — говорится в заявлении.

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