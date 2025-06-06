«Он сошел с ума», — Дональд Трамп и Илон Маск устроили публичную ссору

Конфликт американского бизнесмена Илона Маска и президента Дональда Трампа продолжается.

Фото: Getty Images

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Президент США Дональд Трамп и американский бизнесмен Илон Маск устроили публичную ссору.

«У нас с Илоном были отличные отношения. Не знаю, будут ли еще», — заявил Трамп во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

Он утверждает, что Маск все знал об этом законе (Big Beautiful Bill) о расходах и налогах и ничего не говорил, пока он не стал публичным. Сам миллиардер это отрицает. По его словам, он не видел этот документ, а приняли его «среди ночи так быстро, что почти никто в Конгрессе даже не успел его прочитать».

Затем Трамп заявил, что ожидает нападок Маска в свой адрес:

«Я уверен, что это будет следующим. Но я очень разочарован в Илоне. Я очень помог Илону».

Далее Трамп опубликовал в соцсети пост, где заявил, что Илон Маск «сошел с ума»:

«Илон «выдохся», я попросил его уйти, я отменил его EV Mandate, который заставлял всех покупать электромобили, которые никому не нужны (и он знал месяцами, что я собираюсь это сделать!), и он просто сошел с ума!» — написал президент США.

На это Маск ответил: «Такая очевидная ложь. Так печально».

Также Трамп добавил: «Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов — прекратить государственные субсидии и контракты Илона. Меня всегда удивляло, почему Байден этого не сделал!».

Во время ссоры с Трампом Илон Маск заговорил о создании новой партии в США. Он опубликовал соответствующий опрос с вопросом:

«Настало ли время создать в Америке новую политическую партию, которая действительно будет представлять 80% среднего класса?»

Также бизнесмен предложил пользователям сети еще одну порцию «пищи для размышлений»:

«Трампу осталось 3,5 года на посту президента, но я буду здесь более 40 лет».

Кроме того, Илон Маск заявил, что Трамп якобы является фигурантом «файлов Эпштейна». По его словам, именно поэтому эти документы не публикуются. Речь идет об американском финансисте Джеффри Эпштейне, которого обвиняли в педофилии и организации проституции.

«Время сбросить по-настоящему большую бомбу: Дональд Трамп есть в файлах Эпштейна. Это настоящая причина, почему их не обнародовали. Хорошего дня, Дональд Трамп!» — написал Маск на своей странице в соцсети X.

В то же время Илон Маск заявил о немедленном выведении из эксплуатации кораблей SpaceX Dragon после угроз Дональда Трампа отменить государственные контракты с его компаниями.

«SpaceX немедленно приступает к выведению из эксплуатации всех кораблей Dragon», — написал он в ответ на заявление Трампа о том, что прекращение контрактов с Маском сэкономит «миллиарды долларов».

Добавим, Илон Маск поддержал идею импичмента Дональду Трампу.

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