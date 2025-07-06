Практика судів
  1. У світі

Ілон Маск подав документи на реєстрацію своєї партії – хоче отримати місця у Конгресі

17:33, 6 липня 2025
У соцмережі він анонсував перший з'їзд партії.
Ілон Маск подав документи на реєстрацію своєї партії – хоче отримати місця у Конгресі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мільярдер Ілон Маск офіційно подав документи на реєстрацію своєї партії «Американська партія». Відповідна заявка уже з'явилася на сайті Федеральної виборчої комісії США.

У соцмережі X він анонсував перший з'їзд партії та запитав у підписників, де та коли краще його провести. За його словами «буде супер весело».

Мета партії – стати «золотою акцією» в Конгресі. Маск розраховує отримати 2-3 місця у Сенаті та 8-10 у Палаті представників. Цього буде достатньо, щоб впливати на прийняття будь-яких законів.

Нагадаємо, що раніше Американський мільярдер Ілон Маск заявляв, що думає про створення нової політичної сили у США.

«Народ висловився. Америці потрібна нова політична партія, яка представлятиме ті 80% середніх верств населення! І саме 80% людей з цим згодні», — написав Маск.

До цього він запустив опитування у соцмережі, запитавши користувачів, чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення.

За пропозицію проголосували 80,4%, проти — 19,6%.

Після цього Маск перепублікував допис і написав «The America Party» («Партія Америки»), ймовірно, з натяком на назву можливої нової політичної сили.

Нагадаємо, що між Дональдом Трампом та Ілоном Маском виникла публічна сварка. Глава Білого дому заявив, що «розчарувався» в Маску та, що він «зʼїхав з глузду», а Ілон Маск підтримав ідею імпічменту Дональду Трампу.

Також Маск вважає, що без його підтримки Трамп не зміг би перемогти на виборах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

США Ілон Маск

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Спецконфіскація не може бути застосована до автомобіля, якщо прокурор не вказав на використання авто як знаряддя злочину – Верховний Суд

Верховний Суд зазначив, що автомобіль не використовувався для виконання об’єктивної сторони кримінального правопорушення, а тому в цьому разі спеціальна конфіскація не підлягає застосуванню.

Впровадження суду присяжних, аудит і можлива реорганізація органів системи правосуддя – що записав уряд в Бюджетній декларації

Кабмін вважає, що Україні наразі потрібен суд присяжних, а також два нових суди – СОАС і СААС.

Україна має швидко ухвалити закон про податки з продажу товарів через онлайн-платформи – де ознайомитися з вимогою МВФ, документ

Де можна ознайомитися з текстом Меморандуму з МВФ, зокрема з вимогою про ухвалення закону щодо податків з продажу товарів через онлайн-платформи.

Мінфін не зміг пояснити, навіщо делегувати податківцям ведення Реєстру банківських рахунків громадян

Міністерство фінансів на засіданні податкового комітету не відповіло, навіщо потрібно робити крок до розкриття банківської таємниці звичайних громадян – Максим Бужанський.

Стало відомо, що передбачає законопроект Президента про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

За інформацією АТ «Укрзалізниця», правоохоронці і розвідка виявили залізничні вагони, власниками яких є юридичні особи, учасником або бенефіціаром яких є РФ, чи у яких РФ прямо чи опосередковано має частку у статутному капіталі, акції, паї, інше членство у будь-якій формі.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова