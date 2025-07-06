Ілон Маск подав документи на реєстрацію своєї партії – хоче отримати місця у Конгресі

У соцмережі він анонсував перший з'їзд партії.

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Мільярдер Ілон Маск офіційно подав документи на реєстрацію своєї партії «Американська партія». Відповідна заявка уже з'явилася на сайті Федеральної виборчої комісії США.

У соцмережі X він анонсував перший з'їзд партії та запитав у підписників, де та коли краще його провести. За його словами «буде супер весело».

Мета партії – стати «золотою акцією» в Конгресі. Маск розраховує отримати 2-3 місця у Сенаті та 8-10 у Палаті представників. Цього буде достатньо, щоб впливати на прийняття будь-яких законів.

Нагадаємо, що раніше Американський мільярдер Ілон Маск заявляв, що думає про створення нової політичної сили у США.

«Народ висловився. Америці потрібна нова політична партія, яка представлятиме ті 80% середніх верств населення! І саме 80% людей з цим згодні», — написав Маск.

До цього він запустив опитування у соцмережі, запитавши користувачів, чи настав час створити в Америці нову політичну партію, яка фактично представлятиме 80% середніх верств населення.

За пропозицію проголосували 80,4%, проти — 19,6%.

Після цього Маск перепублікував допис і написав «The America Party» («Партія Америки»), ймовірно, з натяком на назву можливої нової політичної сили.

Нагадаємо, що між Дональдом Трампом та Ілоном Маском виникла публічна сварка. Глава Білого дому заявив, що «розчарувався» в Маску та, що він «зʼїхав з глузду», а Ілон Маск підтримав ідею імпічменту Дональду Трампу.

Також Маск вважає, що без його підтримки Трамп не зміг би перемогти на виборах.

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