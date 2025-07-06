У КМВА не підтвердили вибух на ТЕЦ-6 на лівому березі – що відомо

На лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

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У Києві на лівому березі кілька вулиць залишилися без електропостачання у житлових будинків. Напередодні у ЗМІ повідомили про пожежу.

За словами начальника КМВА Тимура Ткаченка, наразі фахівці працюють над усуненням проблеми, очікується інформація щодо орієнтовного часу відновлення електропостачання.

Водночас у місті спростували інформацію про вибух на ТЕЦ-6. Пожежу вдалося локалізувати, загрози населенню немає.

«Інформація про вибух на ТЕЦ-6 не відповідає дійсності. Пожежу локалізовано», - вказав Ткаченко.

Таку ж заяву зробили у Київтеплоенерго:

«ТЕЦ-6 працює у штатному режимі.

Загрози енергопостачанню Києва немає.

У ЗМІ поширюється інформація про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6. Київтеплоенерго інформує, що інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6.

Обладнання станції працює у штатному режимі, на території теплоелектроцентралі вибухи чи загоряння відсутні. Відключень споживачів, що отримують електроенергію від станції, немає.

Загрози для енергопостачання Києва також немає.

На підприємстві, де стався інцидент, працюють відповідні екстрені служби».

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