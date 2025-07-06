В Одесі погодили відкриття 27 пляжних зон – де відпочивати

21:36, 6 липня 2025
Також два пляжі відкриті в області.
Одеська обласна військова адміністрація погодила відкриття 29 пляжних зон, 27 з них — в Одесі. Про це повідомили в обласній державній адміністрації.
Зокрема, у список входять:
- «Ітака»
- Інклюзивний пляж «Безмеж»
- Буфет на Малому Фонтані
- «Гранд Петтін»
- «Куба»
- Пляж «Калетон»
- Муніципальний пляж «Чайка»
- «Сігал Біч»
- Муніципальний пляж «Курортний»
- «Паблік»
- «Андерхілл»
- «Ліберті»
- «Ібіца»
- «Варадеро»
- «Кораблик»
- «Ківі»
- 5 ділянок «Соло Біч»
- Пляж «Кокос»
- «Кокос-Курортний»
- 2 зони між траверсами №14 і №15 пляжу «Золотий берег»
- Ланжерон
- Муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11 ст. Великого Фонтану)
Ще 2 пляжі відкрито в області:
- Центральний міський пляж (Чорноморськ)
- Пляж у селищі Приморське (Ізмаїльський район)
Водночас в ОДА наголошують, що під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявленні підозрілих предметів — перебування людей біля моря заборонено.
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