В Одесі погодили відкриття 27 пляжних зон – де відпочивати

Також два пляжі відкриті в області.

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Одеська обласна військова адміністрація погодила відкриття 29 пляжних зон, 27 з них — в Одесі. Про це повідомили в обласній державній адміністрації.

Зокрема, у список входять:

«Ітака»

Інклюзивний пляж «Безмеж»

Буфет на Малому Фонтані

«Гранд Петтін»

«Куба»

Пляж «Калетон»

Муніципальний пляж «Чайка»

«Сігал Біч»

Муніципальний пляж «Курортний»

«Паблік»

«Андерхілл»

«Ліберті»

«Ібіца»

«Варадеро»

«Кораблик»

«Ківі»

5 ділянок «Соло Біч»

Пляж «Кокос»

«Кокос-Курортний»

2 зони між траверсами №14 і №15 пляжу «Золотий берег»

Ланжерон

Муніципальний пляж для людей з інвалідністю (11 ст. Великого Фонтану)

Ще 2 пляжі відкрито в області:

Центральний міський пляж (Чорноморськ)

Пляж у селищі Приморське (Ізмаїльський район)

Водночас в ОДА наголошують, що під час повітряної тривоги, шторму від 2 балів чи виявленні підозрілих предметів — перебування людей біля моря заборонено.

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