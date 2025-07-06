Кордон під лапою – прикордонники на Львівщині зафіксували незвичайного гостя

Ведмідь вийшов до кордону і потрапив у кадр.

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На Львівщині камери спостереження відділу «Смільниця» 7-го прикордонного Карпатського загону зафіксували ведмедя, який прогулювався поблизу державного кордону, повідомила Державна прикордонна служба України.

Сучасні системи фото- та відеоспостереження, впроваджені за стандартами ЄС і НАТО, дозволяють прикордонникам ефективно контролювати навіть важкодоступні ділянки. Однак ДПСУ нагадує, що прикордонна зона – не місце для прогулянок чи ризикованих експериментів. У лісах Самбірщини, окрім мальовничої природи, мешкають дикі тварини, зокрема ведмеді, вовки та кабани, які можуть становити небезпеку.

Громадян закликають дотримуватися прикордонного режиму та обирати лише офіційні туристичні маршрути, щоб уникнути ризиків для життя та здоров’я.

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