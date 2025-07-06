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Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії: фокус на криптовалютних схемах

16:30, 6 липня 2025
Президент Володимир Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії з акцентом на криптовалютні схеми.
Зеленський підписав новий пакет санкцій проти Росії: фокус на криптовалютних схемах
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Президент України Володимир Зеленський оголосив про підписання нового санкційного пакету, який спрямований на боротьбу з російськими фінансовими схемами, зокрема у сфері криптовалют. Ці санкції введені за поданням Національного банку України та узгоджені з міжнародними партнерами.

Зокрема, у список потрапив молдовський бізнесмен та політик Ілан Шор.

«Тільки через одну компанію, яка тепер уже в санкційному списку, і тільки від початку цього року, тобто до санкцій росіяни провели кілька мільярдів доларів, і в основному це саме для потреб їхньої військової промисловості. Звісно, всі схеми ми будемо зупиняти», — зазначив Зеленський.

За його словами, оскільки традиційні фінансові шляхи для Росії багато де заблоковані, вона все активніше використовує криптовалютні розрахунки.

У новому пакеті санкцій — обмеження проти 60 юридичних осіб та 73 фізичних осіб, усі — громадяни Росії. Україна працюватиме разом із партнерами для синхронізації цих санкцій із європейськими та іншими міжнародними ініціативами.

«Це робота непроста: санкційні правила різняться у світі, але мета в нас у всіх спільна – примушувати Росію до припинення війни та максимально обмежувати її потенціал», — підкреслив Президент.

Зеленський також повідомив, що наступного тижня планується ухвалення нових рішень щодо синхронізації санкцій Європейського Союзу з українським законодавством.

«Наступного тижня ми готуємо й нові рішення, наші, українські, по синхронізації санкцій Європейського Союзу – всі європейські пакети проти Росії мають бути впроваджені в українській юрисдикції. Так само як і наші, українські санкції в Євросоюзі», - вказав Глава держави.

Указ 465/2025 про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 липня 2025 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» розміщений на сайті Президента.

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санкції криптовалюта Володимир Зеленський

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