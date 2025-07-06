У Дніпрі син до смерті побив 72-річного батька

Підозрюваного затримали, йому загрожує до 10 років в’язниці.

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Поліція Дніпра затримала чоловіка, який під час сварки завдав смертельних травм своєму 72-річному батькові, повідомила пресслужба поліції.

Інцидент стався у Самарському районі міста на вулиці Пристань, де батько та син проживали разом. Під час конфлікту підозрюваний завдав численних ударів, від яких потерпілий помер на місці. Поліцейські відділення №1 Дніпровського районного управління поліції затримали зловмисника відповідно до ст. 208 КПК України.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 121 КК України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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