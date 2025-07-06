Практика судів
  1. В Україні

У МЗС уточнили дані щодо ДТП з українськими дітьми в Угорщині

16:12, 6 липня 2025
Внаслідок аварії постраждали 21 людина, четверо з них отримали тяжкі травми.
У МЗС уточнили дані щодо ДТП з українськими дітьми в Угорщині
Джерело фото: поліція
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як писала «Судово-юридична газета», в Угорщині автобус із українськими дітьми потрапив у ДТП.

Український автобус, який потрапив у ДТП в Угорщині, прямував зі Львова до міста Охрид. У ньому перебували 77 осіб, включно з двома водіями. Внаслідок аварії постраждали 21 людина, четверо з них отримали тяжкі травми. Такі оновлені дані журналістам надали у Міністерстві закордонних справ, пише Укрінформ.

У МЗС повідомили, що аварія сталася 6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар. В автобусі перебували 77 осіб, серед яких два водії, учасники та супроводжуючі дитячого ансамблю, який їхав зі Львова до Охрида на танцювальний фестиваль. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і з’їхав з дороги в кювет.

«Внаслідок аварії 21 особа постраждала. Четверо громадян України 1954, 1958, 2007, 2011 років народження отримали тяжкі травми. Ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості й будуть виписані під відповідальність супроводжуючих та разом з іншими постраждалими, які отримали легкі травми, будуть направлені до міста Кунсентмартор, де перебуває основна група», — повідомили в МЗС.

Перевізник вживає заходів для забезпечення додаткових автобусів.

У відомстві додали, що дипломати та консули посольства разом із послом України в Угорщині Федором Шандором безпосередньо контролюють ситуацію на місці події.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій. 

 

ДТП діти Україна Угорщина транспорт

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна має швидко ухвалити закон про податки з продажу товарів через онлайн-платформи – де ознайомитися з вимогою МВФ, документ

Де можна ознайомитися з текстом Меморандуму з МВФ, зокрема з вимогою про ухвалення закону щодо податків з продажу товарів через онлайн-платформи.

Мінфін не зміг пояснити, навіщо делегувати податківцям ведення Реєстру банківських рахунків громадян

Міністерство фінансів на засіданні податкового комітету не відповіло, навіщо потрібно робити крок до розкриття банківської таємниці звичайних громадян – Максим Бужанський.

Стало відомо, що передбачає законопроект Президента про примусове вилучення об'єктів права власності РФ та її резидентів

За інформацією АТ «Укрзалізниця», правоохоронці і розвідка виявили залізничні вагони, власниками яких є юридичні особи, учасником або бенефіціаром яких є РФ, чи у яких РФ прямо чи опосередковано має частку у статутному капіталі, акції, паї, інше членство у будь-якій формі.

Пенсії прокурорам будуть рахувати по-новому – стала відома фінальна редакція законопроекту Галини Третьякової

Кабміну доручається до 1 грудня 2025 року підготувати законодавчі пропозиції щодо уніфікації підходів до визначення грошового забезпечення і заробітної плати прокурорів, зокрема прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, та службовців правоохоронних органів.

Податкова має отримати дані про обсяги коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків – Кабмін схвалив бюджетну декларацію

Кабмін передбачив розширення підстав для позасудового доступу податкових органів до інформації про обсяги коштів, що надходять на банківські рахунки платників податків

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова