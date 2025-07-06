У МЗС уточнили дані щодо ДТП з українськими дітьми в Угорщині

Внаслідок аварії постраждали 21 людина, четверо з них отримали тяжкі травми.

Джерело фото: поліція

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Як писала «Судово-юридична газета», в Угорщині автобус із українськими дітьми потрапив у ДТП.

Український автобус, який потрапив у ДТП в Угорщині, прямував зі Львова до міста Охрид. У ньому перебували 77 осіб, включно з двома водіями. Внаслідок аварії постраждали 21 людина, четверо з них отримали тяжкі травми. Такі оновлені дані журналістам надали у Міністерстві закордонних справ, пише Укрінформ.

У МЗС повідомили, що аварія сталася 6 липня між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар. В автобусі перебували 77 осіб, серед яких два водії, учасники та супроводжуючі дитячого ансамблю, який їхав зі Львова до Охрида на танцювальний фестиваль. За попередньою інформацією, водій не впорався з керуванням і з’їхав з дороги в кювет.

«Внаслідок аварії 21 особа постраждала. Четверо громадян України 1954, 1958, 2007, 2011 років народження отримали тяжкі травми. Ще четверо дітей отримали травми середньої тяжкості й будуть виписані під відповідальність супроводжуючих та разом з іншими постраждалими, які отримали легкі травми, будуть направлені до міста Кунсентмартор, де перебуває основна група», — повідомили в МЗС.

Перевізник вживає заходів для забезпечення додаткових автобусів.

У відомстві додали, що дипломати та консули посольства разом із послом України в Угорщині Федором Шандором безпосередньо контролюють ситуацію на місці події.

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