В Угорщині автобус із українськими дітьми потрапив у ДТП

В результаті аварії 19 постраждалих.

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В Угорщині між містами Кунсентмартон і Тисафельдвар сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса з українською реєстрацією, повідомило Міністерство закордонних справ України.

Аварія призвела до травмування 19 осіб, із яких 17 – неповнолітні громадяни України. Двоє дітей отримали тяжкі травми. Усіх постраждалих доправили до місцевих лікарень. Решта 49 пасажирів отримали тимчасовий притулок і харчування.

На місце події одразу виїхали українські дипломати. Посольство України в Угорщині підтримує постійний зв’язок із місцевими органами влади та медичними закладами, тримаючи ситуацію на особливому контролі.

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