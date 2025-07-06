Що робити, якщо водій відмовляє у пільговому проїзді – роз’яснення

В Укртрансбезпеки пояснили, куди звертатись у разі відмови у пільговому проїзді.

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Державна служба України з безпеки на транспорті (ДСБТ-УКРТРАНСБЕЗПЕКА) нагадала, як пасажири можуть захистити свої права у разі безпідставної відмови водія громадського транспорту у пільговому проїзді, повідомила пресслужба відомства.

Законодавство України гарантує безкоштовний проїзд для певних категорій населення, але пільгою можна скористатися лише за наявності документа, що підтверджує право на неї. У разі відсутності такого документа перевізник має право вимагати оплату проїзду. Якщо водій безпідставно відмовляє у пільговому проїзді, пасажири можуть повідомити про порушення через офіційний портал ДСБТ за посиланням.

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