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Пішла з життя легендарна українська шахістка Лідія Семенова

13:09, 6 липня 2025
На 75-му році життя померла Лідія Семенова.
Пішла з життя легендарна українська шахістка Лідія Семенова
Фото: glavcom
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На 75-му році життя пішла з життя видатна українська шахістка Лідія Костянтинівна Семенова, повідомила Федерація шахів України.

Лідія Семенова, яка народилася 22 листопада 1951 року, розпочала свою шахову кар’єру в юному віці. У 1967 році вона стала першою чемпіонкою України з шахів за листуванням, а в 1971 році здобула титул чемпіонки УРСР в очній грі. Починаючи з 1969 року, вона регулярно брала участь у чемпіонатах СРСР, а в 1978 році розділила звання чемпіонки СРСР із Іриною Левітіною.

У 1980-х роках Семенова входила до числа найсильніших шахісток світу. У 1982 році вона отримала звання гросмейстера серед жінок. Вона неодноразово перемагала та ставала призеркою міжнародних турнірів, зокрема тричі вигравала турнір у Пйотркові-Трибунальському (1971, 1976, 1987), а також здобувала призові місця в Сінаї (1977), Будапешті (1980), Батоньї (1984) і Беїле-Херкулане (1986). У 1985 році вона посіла призові місця на турнірах у Белграді та Львові.

Після здобуття Україною незалежності Семенова продовжила успішні виступи, ставши чемпіонкою України в 1997 році та здобувши срібло на чемпіонаті України в 2003 році. Вона також була чемпіонкою Всесвітньої жіночої шахової олімпіади 1984 року у складі збірної СРСР і срібною призеркою 1992 року у складі збірної України, а в 1984 році брала участь у фінальному матчі претенденток на звання чемпіонки світу.

Найвищий рейтинг ФІДЕ Семенова досягла в липні 1990 року – 2359, що відповідало 24–25 місцю в загальному рейтингу та 13 місцю серед радянських шахісток. У січні 1985 року вона посідала 7 місце в світовому рейтингу шахісток із показником 2290.

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