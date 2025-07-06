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Ушла из жизни легендарная украинская шахматистка Лидия Семенова

13:09, 6 июля 2025
На 75-м году жизни скончалась Лидия Семенова.
Ушла из жизни легендарная украинская шахматистка Лидия Семенова
Фото: glavcom
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На 75-м году жизни ушла из жизни выдающаяся украинская шахматистка Лидия Константиновна Семенова, сообщила Федерация шахмат Украины.

Лидия Семенова, которая родилась 22 ноября 1951 года, начала свою шахматную карьеру в юном возрасте. В 1967 году она стала первой чемпионкой Украины по шахматам по переписке, а в 1971 году завоевала титул чемпионки УССР в очной игре. Начиная с 1969 года, она регулярно участвовала в чемпионатах СССР, а в 1978 году разделила звание чемпионки СССР с Ириной Левитиной.

В 1980-х годах Семенова входила в число сильнейших шахматисток мира. В 1982 году она получила звание гроссмейстера среди женщин. Она неоднократно побеждала и становилась призером международных турниров, в частности трижды выигрывала турнир в Пйотркове-Трибунальском (1971, 1976, 1987), а также получала призовые места в Синае (1977), Будапеште (1980), Батонье (1984) и Беиле-Херкулане (1986). В 1985 году она заняла призовые места на турнирах в Белграде и Львове.

После обретения Украиной независимости Семенова продолжила успешные выступления, став чемпионкой Украины в 1997 году и получив серебро на чемпионате Украины в 2003 году. Она также была чемпионкой Всемирной женской шахматной олимпиады 1984 года в составе сборной СССР и серебряным призёром 1992 года в составе сборной Украины, а в 1984 году участвовала в финальном матче претенденток на звание чемпионки мира.

Самый высокий рейтинг ФИДЕ Семенова достигла в июле 1990 года - 2359, что соответствовало 24-25 месту в общем рейтинге и 13 месту среди советских шахматисток. В январе 1985 года она занимала 7 место в мировом рейтинге шахматисток с показателем 2290.

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