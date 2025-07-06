Мобилизации женщин в Украине не будет – ЦПД СНБО

В Раде и ЦПД опровергли слухи о мобилизации женщин в Украине.

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Верховная Рада Украины не будет рассматривать возможность мобилизации женщин, сообщили в Центре противодействия дезинформации СНБО.

В ЦПД отметили, что «мобилизация женщин не планировалась, и не планируется - все разговоры об этом вообще не имеют никакого смысла».

Глава ЦПД Андрей Коваленко заявил, что слухи о якобы планируемой мобилизации женщин, назвав их частью российской информационной кампании, направленной на дестабилизацию украинского общества, сообщил

«Мобилизация женщин НЕ планировалась, и НЕ планируется - все разговоры об этом вообще не имеют никакого смысла. Но россияне запускают этот месседж через свою агентуру и говорящих голов. Если заметили, то в последнее время чуть ли не каждую неделю появляется что-то такое».

Коваленко также обратил внимание на деятельность отдельных лиц, которые способствуют российской дезинформации. В частности, он напомнил, что Алексей Арестович находится под санкциями, а его YouTube-канал заблокирован из-за распространения нарративов в интересах России. Относительно российской журналистки Юлии Латыниной, Коваленко отметил, что она является частью кремлевской информационной машины, которая работает на «либеральную» аудиторию, чтобы влиять на нее и получать информацию изнутри.

Напомним, еще в мае советник по гендерным вопросам ВСУ Оксана Григорьева заявила, что поддерживает идею срочной службы для женщин, но считает, что украинское общество не готово к их мобилизации.

А в июне активистка Мария Берлинская заявила, что женщины и 18-летние должны готовиться к мобилизации. По мнению волонтера, к участию в защите страны должно быть готово все взрослое население, без исключений и привилегий.

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