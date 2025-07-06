В Кременчуге вражеские БПЛА попали в ТЦК и жилой дом

Кременчуг подвергся российской атаке беспилотников.

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В Кременчуге Полтавской области 6 июля около 9:35 утра российские беспилотники атаковали здание Кременчугского районного ТЦК и СП, а также прилегающий жилой дом, сообщили Кременчугский районный ТЦК и СП и Полтавская ОГА.

По данным Телеграмм-каналов, после взрывов над городом были видны столбы дыма. В Полтавской ОГА отметили, что загорелось частное домовладение. Сейчас экстренные службы работают на месте, а информация о возможных пострадавших среди гражданских уточняется.

Предварительно, среди военнослужащих и работников ТЦК раненых или погибших нет.

Атака БпЛА также задела Николаев, где зафиксированы взрывы. Детали о последствиях в этом городе еще не обнародованы.

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