Практика судов
  1. В Украине

Верховная Рада продлит военное положение до 5 ноября

10:56, 6 июля 2025
Парламент одобрит законопроекты Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 5 ноября – Ярослав Железняк.
Верховная Рада продлит военное положение до 5 ноября
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На следующей пленарной неделе парламент снова, уже 16-ый раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета налоговой политики Ярослав Железняк.

Так, Президент внесет соответствующие законопроекты, затем Рада их одобрит.

Соответственно, военное положение будет продлено снова на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины военное положение

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
В протоколах отсутствовало описание внешнего вида и примет, по которым свидетели опознали обвиняемую – Верховный Суд указал, влияет ли это на допустимость доказательств

В случае, когда лицо утверждает, что наблюдало за другим лицом неоднократно в различных условиях, целесообразность установления отдельных устойчивых идентификационных признаков отсутствует – Верховный Суд.

Украина в меморандуме с МВФ обязалась до конца июля отменить автоматическое закрытие дел из-за истечения сроков расследования

В Меморандуме с МВФ украинская сторона указала, что до конца июля примет закон об отмене в УПК автоматического закрытия дел из-за истечения сроков досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении.

Многочисленные суды по пенсиям имеют «неблагоприятные последствия для бюджета»: правительство зафиксировало в Меморандуме с МВФ пенсионные изменения

Правительство в ближайшее время планирует принять меры для ограничения размера дополнительных выплат определенным категориям пенсионеров, помимо «взносовой» части их пенсий.

БП ВС признала противоправным повторное оценивание ВККС судьи, который уже прошел оценивание 5 лет назад

Большая Палата Верховного Суда признала противоправными действия ВККС относительно назначения повторного оценивания судьи Святошинского райсуда Киева Тараса Зайца, который уже прошел оценивание на соответствие занимаемой должности в 2019 году.

Кабмин планирует реформу системы упрощенного налогообложения – Меморандум с МВФ

Украинские власти в Меморандуме с МВФ указали, что планируют провести комплексную реформу системы упрощенного налогообложения с целью ограничения сферы применения и возможностей для злоупотреблений.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Роман Бабій
    Роман Бабій
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики
  • Роман Сацький
    Роман Сацький
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду
  • Олександр Кармазін
    Олександр Кармазін
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Назарій Дулебко
    Назарій Дулебко
    голова Сихівського районного суду м. Львова