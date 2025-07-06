Верховная Рада продлит военное положение до 5 ноября

Парламент одобрит законопроекты Владимира Зеленского о продлении военного положения и всеобщей мобилизации до 5 ноября – Ярослав Железняк.

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На следующей пленарной неделе парламент снова, уже 16-ый раз, проголосует за продление военного положения и всеобщей мобилизации. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета налоговой политики Ярослав Железняк.

Так, Президент внесет соответствующие законопроекты, затем Рада их одобрит.

Соответственно, военное положение будет продлено снова на 90 дней, с 7 августа 2025 года до 5 ноября 2025 года.

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