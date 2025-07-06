Мобілізації жінок в Україні не буде – ЦПД РНБО

У Раді та ЦПД спростували чутки про мобілізацію жінок в Україні.

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Верховна Рада України не розглядатиме можливість мобілізації жінок, повідомили в Центрі протидії дезінформації РНБО.

У ЦПД наголосили, що «мобілізація жінок не планувалася, і не планується - всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу».

Голова ЦПД Андрій Коваленко заявив, що чутки про нібито плановану мобілізацію жінок, назвавши їх частиною російської інформаційної кампанії, спрямованої на дестабілізацію українського суспільства, повідомив

«Мобілізація жінок НЕ планувалася, і НЕ планується - всі розмови про це взагалі не мають жодного сенсу. Але росіяни запускають цей меседж через свою агентуру і говорящих голів. Якщо помітили, то останнім часом ледь не щотижня зʼявляється щось таке».

Коваленко також звернув увагу на діяльність окремих осіб, які сприяють російській дезінформації. Зокрема, він нагадав, що Олексій Арестович перебуває під санкціями, а його YouTube-канал заблоковано через поширення наративів в інтересах Росії. Щодо російської журналістки Юлії Латиніної, Коваленко зазначив, що вона є частиною кремлівської інформаційної машини, яка працює на «ліберальну» аудиторію, щоб впливати на неї та отримувати інформацію зсередини.

Нагадаємо, ще в травні радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва заявила, що підтримує ідею строкової служби для жінок, але вважає, що українське суспільство не готове до їхньої мобілізації.

А в червні активістка Марія Берлінська заявила, що жінки та 18-річні повинні готуватися до мобілізації. На думку волонтерки, до участі у захисті країни має бути готове все доросле населення, без винятків і привілеїв.

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