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Активістка Марія Берлінська вважає, що жінки та 18-річні повинні готуватися до мобілізації

12:07, 8 червня 2025
На думку волонтерки, до участі у захисті країни має бути готове все доросле населення, без винятків і привілеїв.
Активістка Марія Берлінська вважає, що жінки та 18-річні повинні готуватися до мобілізації
Фото: pravda.com.ua
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В Україні наразі немає потреби знижувати мобілізаційний вік або оголошувати масову мобілізацію 18-річних та жінок, проте суспільство має бути готове до таких сценаріїв. Таку думку висловила активістка Марія Берлінська в інтерв’ю LB Live.

«Дуже не хочу, щоб служили вчорашні школярі, жінки. У нас ще є мобілізаційний ресурс, можливість рекрутувати іноземців. Є люди, котрі ніколи не були задіяні в обороні, але можуть», — наголосила вона.

За її словами, все доросле населення, без винятку має бути готове до мобілізації.

«Важливо, щоб у першу чергу правлячі еліти показували приклад. Це зовсім інший суспільний настрій», - зазначила волонтерка і додала, що це дасть можливість видихнути й відпочити тим, хто на фронті безвилазно багато років.

Вона переконана, що така модель мобілізації — чесна й справедлива — зламає наративи ворожих ІПСО про війну «для бідних» і припинить існування «каст» або умовних батальйонів «Монако».

«Це важливо - показати єдність нації і те, що ризикують усі порівну. Народ, який став армією – непереможний», - пояснила вона.

При цьому Берлінська підкреслила, що наразі немає гострої потреби у примусовій мобілізації жінок: «У нас ще є шанс не довести ситуацію до настільки критичного моменту».

«Технології - це об'єктивний гейм чейнджер і єдине, що дасть нам можливість встояти», - конкретизувала активістка.

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