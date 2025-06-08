СБУ призупинила конкурс на посаду директора БЕБ через можливі зв’язки кандидатів із Росією

СБУ виявила можливі зв’язки кандидатів із Росією.

Фото: БЕБ

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Служба безпеки України повідомила конкурсну комісію з відбору директора Бюро економічної безпеки про підозри щодо зв’язків трьох кандидатів із Росією, що призвело до призупинення конкурсу. Про це стало відомо під час засідання комісії.

За словами члена комісії від уряду Юрія Пономаренка, СБУ надіслала лист 24 травня, який надійшов до комісії лише 5 червня. У документі зазначено, що перевірка кандидатів вимагає додаткового часу. «Голова СБУ повідомив, що відповідна перевірка кандидатів потребує додаткового часу. Я чудово розумію, що в нашій ситуації будь-які відкладення, перенесення конкурсу будуть мати негативні наслідки. Давайте будемо відвертими, це матиме і соціально-політичні, і репутаційні негативні наслідки, та і будь-які інші. Втім, мені видається, що такі ризики цих наслідків, вони цілком прийнятні з урахуванням тих ризиків, яких ми можемо запобігти, дочекавшись відповіді від СБУ», – наголосив Пономаренко, підтримавши пропозицію дати СБУ більше часу.

Голова конкурсної комісії Лаура Стефан зазначила, що ще 22 квітня комісія надсилала запит до СБУ щодо перевірки кандидатів, і 27 квітня отримала відповідь про відсутність застережень. Проте нові дані від СБУ змінили ситуацію. Під час голосування думки членів комісії розділилися: троє міжнародних експертів виступили за продовження конкурсу, тоді як троє представників від України підтримали призупинення. Згідно з процедурою, голоси міжнародних членів мають перевагу, але остаточне рішення буде ухвалено через 24 години, як передбачено законом.

Співбесіди з кандидатами, заплановані на неділю, скасовано. Конкурс продовжиться з понеділка, 9 червня, після завершення додаткових перевірок.

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