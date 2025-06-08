Практика судов
  1. В Украине

СБУ приостановила конкурс на должность директора БЭБ из-за возможных связей кандидатов с Россией

11:49, 8 июня 2025
СБУ выявила возможные связи кандидатов с Россией.
СБУ приостановила конкурс на должность директора БЭБ из-за возможных связей кандидатов с Россией
Фото: БЭБ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба безопасности Украины сообщила конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности о подозрениях относительно связей трех кандидатов с Россией, что привело к приостановке конкурса. Об этом стало известно во время заседания комиссии.

По словам члена комиссии от правительства Юрия Пономаренко, СБУ направила письмо 24 мая, которое поступило в комиссию только 5 июня. В документе указано, что проверка кандидатов требует дополнительного времени. «Глава СБУ сообщил, что соответствующая проверка кандидатов требует дополнительного времени. Я прекрасно понимаю, что в нашей ситуации любые отложения, перенос конкурса будут иметь негативные последствия. Давайте будем откровенны, это будет иметь и социально-политические, и репутационные негативные последствия, да и любые другие. Впрочем, мне кажется, что такие риски этих последствий, они вполне приемлемы с учетом тех рисков, которые мы можем предотвратить, дождавшись ответа от СБУ», - подчеркнул Пономаренко, поддержав предложение дать СБУ больше времени.

Председатель конкурсной комиссии Лаура Стефан отметила, что еще 22 апреля комиссия направляла запрос в СБУ по проверке кандидатов, и 27 апреля получила ответ об отсутствии предостережений. Однако новые данные от СБУ изменили ситуацию. Во время голосования мнения членов комиссии разделились: трое международных экспертов выступили за продолжение конкурса, тогда как трое представителей от Украины поддержали приостановление. Согласно процедуре, голоса международных членов имеют преимущество, но окончательное решение будет принято через 24 часа, как предусмотрено законом.

Собеседования с кандидатами, запланированные на воскресенье, отменены. Конкурс продолжится с понедельника, 9 июня, после завершения дополнительных проверок.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ россия бюро экономической безопасности

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
У нарушителя закона о мобилизации будет 45 дней с момента трудоустройства в критически важную организацию, чтобы встать на учет в ТЦК – законопроект

На работу в критически важные предприятия или организации можно будет принимать лиц без военно-учетного документа и тех, кто находится в розыске ТЦК, и их можно будет забронировать на 45 дней.

Военнослужащие по контракту, которые после направления в другое формирование отказались от контракта, будут считаться проходящими службу как мобилизованные по призыву — законопроект

Также законопроект касается вопросов направления военнослужащих разведки или СБУ в Вооруженные Силы.

Владимир Зеленский подписал закон о реформе зарплат и премий госслужащих – что изменится

Минимальный размер должностного оклада в государственных органах, юрисдикция которых распространяется на территорию одного или нескольких районов, городов, районов в городах, должен составлять не менее 7570 грн.

В Верховной Раде зарегистрировали изменения в закон о национальном сопротивлении — как будут создавать центры подготовки и кто их должен финансировать

Среди задач нацсопротивления законопроект определяет подготовку населения к условиям жизнедеятельности в районах ведения боевых действий и на временно оккупированной территории, в том числе в интересах движения сопротивления.

Пребывание государства в режиме военного положения обусловливает необходимость выполнения воинской обязанности всеми гражданами Украины – Верховный Суд

Верховный Суд указал, что каждый гражданин Украины должен осознавать необходимость поиска баланса между потребностями государства и интересами самого гражданина.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду