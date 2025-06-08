СБУ приостановила конкурс на должность директора БЭБ из-за возможных связей кандидатов с Россией

СБУ выявила возможные связи кандидатов с Россией.

Фото: БЭБ

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Служба безопасности Украины сообщила конкурсной комиссии по отбору директора Бюро экономической безопасности о подозрениях относительно связей трех кандидатов с Россией, что привело к приостановке конкурса. Об этом стало известно во время заседания комиссии.

По словам члена комиссии от правительства Юрия Пономаренко, СБУ направила письмо 24 мая, которое поступило в комиссию только 5 июня. В документе указано, что проверка кандидатов требует дополнительного времени. «Глава СБУ сообщил, что соответствующая проверка кандидатов требует дополнительного времени. Я прекрасно понимаю, что в нашей ситуации любые отложения, перенос конкурса будут иметь негативные последствия. Давайте будем откровенны, это будет иметь и социально-политические, и репутационные негативные последствия, да и любые другие. Впрочем, мне кажется, что такие риски этих последствий, они вполне приемлемы с учетом тех рисков, которые мы можем предотвратить, дождавшись ответа от СБУ», - подчеркнул Пономаренко, поддержав предложение дать СБУ больше времени.

Председатель конкурсной комиссии Лаура Стефан отметила, что еще 22 апреля комиссия направляла запрос в СБУ по проверке кандидатов, и 27 апреля получила ответ об отсутствии предостережений. Однако новые данные от СБУ изменили ситуацию. Во время голосования мнения членов комиссии разделились: трое международных экспертов выступили за продолжение конкурса, тогда как трое представителей от Украины поддержали приостановление. Согласно процедуре, голоса международных членов имеют преимущество, но окончательное решение будет принято через 24 часа, как предусмотрено законом.

Собеседования с кандидатами, запланированные на воскресенье, отменены. Конкурс продолжится с понедельника, 9 июня, после завершения дополнительных проверок.

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