Активистка Мария Берлинская считает, что женщины и 18-летние должны готовиться к мобилизации

По мнению волонтера, к участию в защите страны должно быть готово все взрослое население без исключений и привилегий.

Фото: pravda.com.ua

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В Украине на данный момент нет необходимости снижать мобилизационный возраст или объявлять массовую мобилизацию 18-летних и женщин, однако общество должно быть готово к таким сценариям. Такое мнение выразила активистка Мария Берлинская в интервью LB Live.

«Очень не хочу, чтобы служили вчерашние школьники, женщины. У нас еще есть мобилизационный ресурс, возможность рекрутировать иностранцев. Есть люди, которые никогда не были задействованы в обороне, но могут», — подчеркнула она.

По ее словам, все взрослое население, без исключения, должно быть готово к мобилизации.

«Важно, чтобы в первую очередь правящие элиты показывали пример. Это совсем другое общественное настроение», — отметила волонтерка и добавила, что это даст возможность передохнуть тем, кто находится на фронте безвылазно много лет.

Она убеждена, что такая модель мобилизации — честная и справедливая — разрушит нарративы вражеских ИПСО о войне «для бедных» и положит конец существованию «каст» или условных батальонов «Монако».

«Это важно — показать единство нации и то, что рискуют все поровну. Народ, который стал армией — непобедим», — объяснила она.

При этом Берлинская подчеркнула, что в настоящий момент нет острой необходимости в принудительной мобилизации женщин: «У нас еще есть шанс не доводить ситуацию до настолько критического момента».

«Технологии — это объективный гейм чейнджер и единственное, что даст нам возможность устоять», — уточнила активистка.

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