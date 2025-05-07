Радниця з гендерних питань ЗСУ Оксана Григор'єва підтримала строкову службу для жінок

Радниця з гендерних питань ЗСУ заявила, що підтримує ідею строкової служби для жінок, але вважає, що українське суспільство не готове до їхньої мобілізації.

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Радниця з гендерних питань Збройних Сил України Оксана Григор’єва заявила, що підтримує строкової службу, до якої залучатимуть жінок. Водночас вона вважає, що українці не готові до мобілізації жінок.

Про це Оксана Григор’єва сказала під час конференції «Війна жіночого роду», інформує hromadske.

«Я, припустімо, за те, щоб відновити строкову службу. Нехай ці дівчата будуть проходити це навчання навіть і закордоном. Тут НАТО нам допоможе. Але їх треба готувати», — зазначила вона.

Оксана Григорв’єва водночас додала, що вважає українське суспільство не готовим до примусової мобілізації жінок.

«Буде дуже багато протестів. У нас дуже багато різних жіночих рухів — політичних, правозахисних тощо, — але в нас немає жодного руху за мобілізацію жінок», — наголосила Григор'єва.

Оксану Григор’єву призначили першою радницею з гендерних питань ЗСУ у березні 2025 року.

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