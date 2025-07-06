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Что делать, если водитель отказывает в льготном проезде – разъяснение

13:27, 6 июля 2025
В Укртрансбезопасности объяснили, куда обращаться в случае отказа в льготном проезде.
Что делать, если водитель отказывает в льготном проезде – разъяснение
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Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (ГСБТ-УКРТРАНСБЕЗОПЕКА) напомнила, как пассажиры могут защитить свои права в случае безосновательного отказа водителя общественного транспорта в льготном проезде, сообщила пресс-служба ведомства 6 июля 2025 года.

Законодательство Украины гарантирует бесплатный проезд для определенных категорий населения, но льготой можно воспользоваться только при наличии документа, подтверждающего право на нее. В случае отсутствия такого документа перевозчик имеет право требовать оплату проезда. Если водитель безосновательно отказывает в льготном проезде, пассажиры могут сообщить о нарушении через официальный портал ГСБТ по ссылке.

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