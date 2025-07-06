В Венгрии автобус с украинскими детьми попал в ДТП

В результате аварии 19 пострадавших.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Венгрии между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса с украинской регистрацией, сообщило Министерство иностранных дел Украины.

Авария привела к травмированию 19 человек, из которых 17 - несовершеннолетние граждане Украины. Двое детей получили тяжелые травмы. Всех пострадавших доставили в местные больницы. Остальные 49 пассажиров получили временное убежище и питание.

На место происшествия сразу выехали украинские дипломаты. Посольство Украины в Венгрии поддерживает постоянную связь с местными органами власти и медицинскими учреждениями, держа ситуацию на особом контроле.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.