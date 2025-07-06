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В МИД уточнили данные по ДТП с украинскими детьми в Венгрии

16:12, 6 июля 2025
В результате аварии пострадали 21 человек, четверо из них получили тяжелые травмы.
В МИД уточнили данные по ДТП с украинскими детьми в Венгрии
Источник фото: полиция
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Как писала «Судебно-юридическая газета», в Венгрии автобус с украинскими детьми попал в ДТП.

Украинский автобус, который попал в ДТП в Венгрии, следовал из Львова в город Охрид. В автобусе находились 77 человек, включая двух водителей. В результате аварии пострадали 21 человек, четверо из них получили тяжелые травмы. Такие обновленные данные журналистам предоставили в Министерстве иностранных дел, пишет Укринформ.

В МИД сообщили, что авария произошла 6 июля между городами Кунсентмартон и Тисафельдвар. В автобусе находились 77 человек, среди которых два водителя, участники и сопровождающие детского ансамбля, который ехал из Львова в Охрид на танцевальный фестиваль. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и съехал с дороги в кювет.

«В результате аварии пострадали 21 человек. Четверо граждан Украины 1954, 1958, 2007 и 2011 годов рождения получили тяжелые травмы. Еще четверо детей получили травмы средней тяжести и будут выписаны под ответственность сопровождающих, а вместе с другими пострадавшими с легкими травмами будут направлены в город Кунсентмартон, где находится основная группа», — сообщили в МИД.

Перевозчик принимает меры для обеспечения дополнительных автобусов.

В ведомстве добавили, что дипломаты и консулы посольства вместе с послом Украины в Венгрии Федором Шандором непосредственно контролируют ситуацию на месте происшествия.

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