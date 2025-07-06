Лев сбежал из зоопарка и напал на фермера – животное застрелили, а мужчина оказался в больнице

Лев напал на фермера на курорте в Турции.

Фото иллюстративное

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В курортном городе Манавгат на юге Турции лев по имени Зевс сбежал из зоопарка «Страна львов» и напал на 53-летнего фермера Сулеймана Кира, сообщило информационное агентство Demiroren. Пострадавшего госпитализировали, а льва впоследствии застрелили правоохранители. Об этом пишет АР.

По данным агентства, рано утром лев вырвался из клетки и через несколько часов напал на Кира, который спал на улице после полива фисташковых деревьев. «Я услышал шорох, поднял одеяло, и лев набросился на меня. Мы боролись, я схватил его за шею, и он отступил», - рассказал Кир. Полиция, которая разыскивала животное, отпугнула его выстрелами в воздух после звука борьбы. Видеозапись от Ilhas показала, как лев бродил возле домов, прежде чем исчез в кустарниках.

Кира доставили в больницу с травмами головы, плеча и ног. Полицейские с помощью дронов обнаружили льва в лесистой местности неподалеку и застрелили его.

Зоопарк «Страна львов», где живут более 30 львов, а также тигры, медведи и волки, рекламирует себя как дом «крупнейшей в мире львиной семьи». Причины побега животного сейчас выясняются, продолжается расследование. Представители зоопарка ситуацию не комментируют.

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