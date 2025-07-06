Германия отменила процедуру обжалования отказов в выдаче виз

Решение принято после пилотного проекта для ускорения обработки заявлений.

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Министерство иностранных дел ФРГ сообщило, что с 1 июля отменена процедура обжалования отказа в немецких визах по всему миру.

В 2024 году Федеральное министерство иностранных дел Германии оформила около 2 миллионов виз. Особенно выросло количество национальных виз для постоянного проживания в Германии — 485 тысяч, что на 7% больше, чем в 2023 году, и на 26% больше, чем до пандемии.

Однако, отмечают в МИД, не все визовые офисы успевают обрабатывать заявления с такой интенсивностью, что приводит к увеличению очередей и времени ожидания. В связи с этим министерство уже внедряет ряд реформ — от гибкого кадрового обеспечения до цифровизации процесса, а также централизации рассмотрения заявлений в Германии через Федеральное управление по делам иностранцев и миграции.

Еще одним шагом к оптимизации стало отмена процедуры обжалования отказов в визе, которая вступила в силу с 1 июля. Это решение принято после положительных результатов пилотного проекта, показавшего, что отмена процедуры обжалования позволяет освободить ресурсы для обработки большего количества новых заявлений.

При этом заявителям и далее гарантируется правовая защита. Кроме того, каждый, кто получил отказ, сможет подать новое заявление на визу в любое время.

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