Німеччина скасувала процедуру оскарження відмов у видачі віз

Рішення прийнято після пілотного проекту для прискорення обробки заяв.

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Міністерство закордонних справ ФРН повідомило, що з 1 липня скасовано процедуру оскарження відмови у німецьких візах у всьому світі.

У 2024 році Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини оформило близько 2 мільйонів віз. Особливо зросла кількість національних віз для постійного проживання в Німеччині — 485 тисяч, що на 7% більше, ніж у 2023 році, та на 26% більше, ніж до пандемії.

Однак, вказують у МЗС, не всі візові офіси встигають обробляти заяви з такою інтенсивністю, що спричиняє збільшення черг та часу очікування. У зв’язку з цим міністерство вже впроваджує низку реформ — від гнучкого кадрового забезпечення до цифровізації процесу, а також централізації розгляду заяв у Німеччині через Федеральне управління у справах іноземців та міграції.

Ще одним кроком до оптимізації стало скасування процедури оскарження відмов у візі, яке набуло чинності з 1 липня. Це рішення ухвалили після позитивних результатів пілотного проєкту, що показав: скасування процедури оскарження дозволяє звільнити ресурси для опрацювання більшої кількості нових заяв.

При цьому заявникам і надалі гарантується правовий захист. Крім того, кожен, хто отримав відмову, зможе подати нову заяву на візу в будь-який момент.

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