6 тисяч «квадратів» здоров'я – у Києві на Контрактовій відкрили найбільший простір для активностей

У Києві на Контрактовій площі відкрили найбільший в Україні простір для фізичної активності.

Фото: КМДА

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У Києві на Контрактовій площі відкрили сучасний простір для фізичних активностей, який увійшов до книги рекордів України як найбільший міський тимчасовий майданчик такого типу площею 6321 кв. м, повідомив заступник голови Валентин Мондриївський.

Локація створена в межах програми «Міста здорового життя» (раніше «Міста долають діабет»), до якої Київ приєднався у 2021 році разом із Посольством Королівства Данія та компанією «Ново Нордіск». Проєкт, реалізований за підтримки «Ново Нордіск Україна» (6 млн грн), застосовує принципи тактичного урбанізму – тимчасові рішення, які не потребують значних змін в інфраструктурі. Майданчик діятиме півтора року з можливістю демонтажу або перенесення.

Програма «Міста здорового життя» спрямована на профілактику діабету, серцево-судинних хвороб і ожиріння через створення комфортних міських просторів для активного способу життя. Проєкт підтримали Посольство Данії, місто Копенгаген, ГО «Ukraine Active», компанії «Carlsberg» і «JYSK», а в майбутньому планується залучення міжнародного бізнесу.

У відкритті взяли участь представники КМДА, заступник посла Данії Ларс Олаф Совндаль Петерсен, данський архітектор-урбаніст Мікаель Колвілль-Андерсен і генеральний директор «Ново Нордіск Україна» Владислав Мороз. Новий майданчик уже відкритий для всіх охочих і сприятиме розвитку здорового та активного способу життя в столиці.

Фото: КМДА

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