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6 тысяч «квадратов» здоровья – в Киеве на Контрактовой открыли самое большое пространство для активностей

22:30, 6 июля 2025
В Киеве на Контрактовой площади открыли крупнейшее в Украине пространство для физической активности.
6 тысяч «квадратов» здоровья – в Киеве на Контрактовой открыли самое большое пространство для активностей
Фото: КГГА
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В Киеве на Контрактовой площади открыли современное пространство для физических активностей, которое вошло в книгу рекордов Украины как самая большая городская временная площадка такого типа площадью 6321 кв. м, сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Локация создана в рамках программы «Города здоровой жизни» (ранее «Города преодолевают диабет»), к которой Киев присоединился в 2021 году вместе с Посольством Королевства Дания и компанией «Ново Нордиск». Проект, реализованный при поддержке «Ново Нордиск Украина» (6 млн грн), применяет принципы тактического урбанизма - временные решения, которые не требуют значительных изменений в инфраструктуре. Площадка будет действовать полтора года с возможностью демонтажа или переноса.

Программа «Города здоровой жизни» направлена на профилактику диабета, сердечно-сосудистых болезней и ожирения через создание комфортных городских пространств для активного образа жизни. Проект поддержали Посольство Дании, город Копенгаген, ОО «Ukraine Active», компании „Carlsberg“ и «JYSK», а в будущем планируется привлечение международного бизнеса.

В открытии приняли участие представители КГГА, заместитель посла Дании Ларс Олаф Совндаль Петерсен, датский архитектор-урбанист Микаэль Колвилль-Андерсен и генеральный директор «Ново Нордиск Украина» Владислав Мороз. Новая площадка уже открыта для всех желающих и будет способствовать развитию здорового и активного образа жизни в столице.

Фото: КГГА 

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