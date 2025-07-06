Германия потеряла лидерство по количеству заявлений об убежище в ЕС

Испания и Франция возглавили список стран по количеству заявлений на убежище.

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Германия впервые за много лет уступила первое место в Европейском Союзе по количеству заявлений о предоставлении убежища, свидетельствует отчет Европейской комиссии, опубликованный Welt am Sonntag.

За первое полугодие 2025 года в Германии зарегистрировали 65 495 заявлений об убежище, что на 43% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Лидерами стали Испания с 76 020 заявлениями и Франция с 75 428. В целом в ЕС количество заявлений об убежище уменьшилось на 23%, составив 388 299 за первые шесть месяцев 2025 года.

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