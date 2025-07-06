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Німеччина втратила лідерство за кількістю заяв про притулок у ЄС

22:00, 6 липня 2025
Іспанія та Франція очолили список країн за кількістю заяв на притулок.
Німеччина втратила лідерство за кількістю заяв про притулок у ЄС
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Німеччина вперше за багато років поступилася першим місцем у Європейському Союзі за кількістю заяв про надання притулку, свідчить звіт Європейської комісії, опублікований Welt am Sonntag.

За перше півріччя 2025 року в Німеччині зареєстрували 65 495 заяв про притулок, що на 43% менше, ніж за аналогічний період 2024 року. Лідерами стали Іспанія з 76 020 заявами та Франція з 75 428. Загалом у ЄС кількість заяв про притулок зменшилася на 23%, склавши 388 299 за перші шість місяців 2025 року.

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Німеччина ЄС біженець

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