Загубили військовий квиток: який штраф доведеться заплатити

Військовий квиток може існувати у двох форматах: електронний, паперовий, але лише паперовий є обов’язковим для багатьох процедур

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Кожен військовозобов’язаний, резервіст, призовник має надійно зберігати військовий квиток, стежити за своєчасним і точним внесенням до нього змін та дотримуватися правил військового обліку, а його втрата чи пошкодження — це правопорушення.

Як повідомляють у Мін’юсті, за це передбачено штраф — від 510 до 850 гривень. Якщо це сталося повторно або під час дії воєнного стану, штраф більший — від 850 до 1700 гривень.

Військовий квиток може існувати у двох форматах: електронний, паперовий. Але лише паперовий є обов’язковим для багатьох процедур. Внести зміни до облікових даних або знятися з військового обліку без паперового квитка неможливо.

Щоб відновити втрачений квиток:

Військовозобов’язаним, призовникам або резервістам потрібно подати заяву керівнику районного (міського) ТЦК та СП та надати кольорову фотокартку 3×4 см.

Військовослужбовцям подати рапорт командиру про причини втрати. По факту розгляду рапорту буде розпочате службове розслідування. Після його завершення надати такі документи:

рапорт про причини втрати військового квитка

паспорт

матове фото 3×4 см без куточка

пошкоджений документ або його залишки (за наявності)

витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо документ втрачено).

Військовий квиток буде замінений протягом п’яти робочих днів з дати реєстрації заяви в районному (міському) ТЦК та СП або його відділі.

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