Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким в Анкарі: про що говорили
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях саміту НАТО в Анкарі. Переговори тривали понад годину.
Під час зустрічі Зеленський наголосив, що Україна та Польща мають спільну загрозу в особі Росії, а тому повинні й надалі зміцнювати співпрацю задля захисту своїх народів.
За словами Глави держави, Київ і Варшава мають спільне бачення щодо важливості стратегічного партнерства між двома країнами та їхніми народами.
За підсумками переговорів президенти домовилися продовжувати діалог і конструктивно працювати над вирішенням усіх актуальних питань двостороннього порядку денного.
Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.
20 червня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відправив поштою цей орден Каролю Навроцькому.
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