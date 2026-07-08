Володимир Зеленський зустрівся з президентом Польщі Каролем Навроцьким в Анкарі: про що говорили

Володимир Зеленський і Кароль Навроцький провели переговори в Анкарі, які тривали понад годину.

фото: ОП

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Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Польщі Каролем Навроцьким на полях саміту НАТО в Анкарі. Переговори тривали понад годину.

Під час зустрічі Зеленський наголосив, що Україна та Польща мають спільну загрозу в особі Росії, а тому повинні й надалі зміцнювати співпрацю задля захисту своїх народів.

За словами Глави держави, Київ і Варшава мають спільне бачення щодо важливості стратегічного партнерства між двома країнами та їхніми народами.

За підсумками переговорів президенти домовилися продовжувати діалог і конструктивно працювати над вирішенням усіх актуальних питань двостороннього порядку денного.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Президент Польщі Кароль Навроцький позбавив Володимира Зеленського Ордена Білого Орла.

20 червня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що відправив поштою цей орден Каролю Навроцькому.

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