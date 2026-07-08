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Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким в Анкаре: о чем говорили

19:42, 8 июля 2026
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Владимир Зеленский и Кароль Навроцкий провели переговоры в Анкаре, которые длились более часа.
Владимир Зеленский встретился с президентом Польши Каролем Навроцким в Анкаре: о чем говорили
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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Польши Каролем Навроцким на полях саммита НАТО в Анкаре. Переговоры продолжались более часа.

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Во время встречи Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина и Польша имеют общую угрозу в лице России, поэтому должны и в дальнейшем укреплять сотрудничество ради защиты своих народов.

По словам главы государства, Киев и Варшава имеют общее видение важности стратегического партнерства между двумя странами и их народами.

По итогам переговоров президенты договорились продолжать диалог и конструктивно работать над решением всех актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Президент Польши Кароль Навроцкий лишил Владимира Зеленского Ордена Белого Орла.

20 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что отправил этот орден по почте Каролю Навроцкому.

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Польша Украина Владимир Зеленский

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